Gazzetta: “Kvaratskhelia è un giocatore diverso, alla Serie A serviva uno come lui»

In vista di Napoli-Torino (sabato alle 15) la Gazzetta scrive di Kvaratskhelia.

Il georgiano è quello che serviva a tutta la A per rialzare la testa anche rispetto agli altri campionati. E non a caso anche in Champions il Napoli sta volando. E’ un giocatore imprevedibile, divertente, diverso per il suo modo verticale e allo stesso tempo ondeggiante di attaccare la porta: può scapparti di qua e di là, può puntarti di qua e di là. Difficile fermarlo in questo periodo: forse la cosa migliore è non fargli arrivare la palla o almeno non farlo girare con vista porta. Riteniamo improbabile che il Toro cambi qualcosa del suo abituale modo di giocare. E quindi a prendere Kvaratskhelia sarà Djidji (o in alternativa Schuurs). Juric potrebbe chiedere a Singo di stare più basso per aiutare il difensore, ma la controindicazione sarebbe la libertà lasciata aMario Rui in fase di fraseggio iniziale e di spinta sulla fascia. (…) La bellezza della squadra di Spalletti è la varietà di soluzioni: ci sono tante strade per arrivare al gol e al tiro, per vie centrali o sulle fasce.