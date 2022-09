Gazzetta: Kvara è una versione splendidamente “ignorante” del ruolo di esterno, quasi d’altri tempi

Meno raffinato ma più potente, aggressivo, quasi più pesante per come pesta il terreno e colpisce la palla, incarna un altro modo di interpretare il ruolo

La Gazzetta dello Sport scrive di Kvaratskhelia, il migliore tra gli uomini di Spalletti in questo inizio di campionato. Il georgiano del Napoli incarna un altro modo di interpretare il ruolo di esterno: è quasi un esterno di altri tempi, grezzo ma efficace, “ignorante”.

“Il georgiano incarna l’altro modo di fare l’esterno: meno raffinato, ma più potente, aggressivo, quasi più ‘pesante’ per come pesta il terreno e colpisce la palla. Una versione splendidamente ‘ignorante’ del ruolo, quasi d’altri tempi, in un sistema tattico che rispetto all’anno scorso sta privilegiando la velocità nelle soluzioni di gioco, senza rinunciare al possesso, al 60% il secondo in Italia, non lontano da quello del Liverpool”.