Gazzetta: arriva Salah e in queste serate in genere Mario Rui si esalta

Contro l’egiziano il portoghese fece benissimo tre anni fa, quando il Napoli vinse 2-0. Così come si era superato anche contro Mbappé

Mario Rui versus Salah. Mercoledì sera a Napoli si gioca Napoli-Liverpool prima partita stagionale di Champions League, gli azzurri sono nel gruppo che comprende anche Ajax e Rangers Glasgow. Ecco cosa scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita:

Momo Salah è uno degli attaccanti più veloci e tecnici che si vedono al mondo. Mario Rui in queste serate di solito si esalta. E proprio contro l’egiziano fece benissimo tre anni fa, quando il Napoli vinse 2-0. Così come si era superato anche contro Mbappé. Sperando che oltre al portoghese la musichetta della Champions carichi tutto il Napoli, per chiudere le possibili imbucate di Fabinho o di altri centrocampisti, tutti abituati a cercare subito la verticalità.