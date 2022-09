Gazzetta: Anguissa, Lobotka e Zielinski, sono loro l’attuale tridente del Napoli 

Il vero tridente del Napoli, il suo motore, sono Anguissa, Lobotka e Zielinski, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport.

“Anguissa-Lobotka-Zielinski sono il motore della squadra. Quello che ha consentito al Napoli di sgasare nelle partite più complicate e importanti. Cioè a Roma con la Lazio, il 3 settembre, e mercoledì scorso nella favolosa serata del Maradona contro il Liverpool. Giocano insieme già dall’anno scorso, ma in questa stagione il laboratorio sempre aperto di Luciano Spalletti li ha messi nella condizione di rendere a livelli più alti, perché insieme compendiano tutte le qualità e caratteristiche per far filtro e costruire gioco. E anche concluderlo, visto che tutti e tre sono già andati in gol”.