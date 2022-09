Flick: «Da piccolo temevo i cambiamenti di umore di mio padre, ho imparato a badare agli stati d’animo»

Alla Sueddeutsche: «Questa cosa mi aiuta a dirigere i giocatori: mi sforzo di identificare e risolvere precocemente le aree di conflitto»

Martedì uscirà in Germania il libro dell’allenatore della Nazionale, Hansi Flick. Il tecnico ne parla in un’intervista alla Sueddeutsche, nella quale racconta la sua carriera e la sua filosofia.

Nel libro racconta il complicato rapporto con il padre, che l’ha sempre incoraggiato ma che è anche stato molto esigente. Racconta come, quando aveva 11 anni, lo fece scendere dalla macchina nel bosco, dopo essere stato sconfitto in un torneo, e lo fece correre a casa da solo per alcuni chilometri in pieno inverno.

«Erano altri tempi, non dimenticarlo. Sono molto grato a mio padre per tutto ciò che mi ha permesso di fare, ma non è sempre stato facile, è vero».

Dice anche che da bambino non poteva mai essere sicuro di come suo padre avrebbe affrontato la prossima delusione e che era “sempre in guardia”, osservandolo da vicino per vedere “quando, come e dove l’umore poteva ribaltarsi”. Qualcosa che torna utile nel mestiere di allenatore.

«Forse è davvero perché sono in grado di percepire il cambiamento in modo molto accurato e ho imparato a prestare attenzione agli stati d’animo. Credo che questo intuito mi aiuti anche nel dirigere i giocatori. Mi sforzo di identificare e risolvere precocemente le aree di conflitto».

Descrive la sua infanzia:

«Ero ben protetto. Mio padre mi ha sempre sostenuto. Avevamo quattro, cinque palle di cuoio a casa, di quelle costose. Avevo le migliori scarpe da calcio. Mio padre mi ha spronato e naturalmente poi voleva che giocassi bene. Quindi non ha mai detto molto: se segnavo cinque gol, andava bene».

Dice che ai giocatori tende mostrare ciò che fanno bene, anziché quello che sbagliano.

«Nel calcio, infatti, spesso si mostrano delle scene ai giocatori e si chiede: cosa hai fatto di sbagliato qui? Io faccio vedere a un giocatore cosa ha fatto bene. Dopotutto, è meglio iniziare a costruire la fiducia in se stessi, perché puoi ancora entrare nei dettagli per migliorare le cose. Voglio essere positivo, ma anche esigente: questo equilibrio è importante per me».