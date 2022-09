Fiorentina-Juventus, a Milik bastano 9 minuti per siglare il vantaggio della Juventus

Due partite due gol. Oggi Allegri lo ha schierato titolare e il polacco non ha tradito la fiducia. Gol in cinque tocchi: Di Maria, Locatelli, Cuadrado, Kostic e Milik

Milik ancora in gol: dopo soli 9 minuti, al Franchi, il polacco, appena acquistato sul mercato, oggi schierato da Allegri come titolare, porta avanti la Juventus nel match contro la Fiorentina. E’ il suo secondo gol in maglia bianconera dal suo ritorno in Serie A.

Un gol in cinque tocchi, da Di Maria a Locatelli a Cuadrado a Kostic fino ad arrivare a Milik, che ha insaccato firmando il vantaggio.