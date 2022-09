El Confidencial: lo spogliatoio del Psg non sopporta Mbappè, lo considera un bambino capriccioso

I compagni non accettano il fatto che condizioni le decisioni sportive del club e il suo allenatore è infastidito dai paragoni col suo ruolo in Nazionale

Secondo quanto scrive El Confidencial, lo spogliatoio del Psg mal sopporta Kylian Mbappè, che giudica un bambino capriccioso troppo incline a condizionare l’operato del club francese. Ai compagni non è piaciuto il fatto che il club gli abbia dato voce in capitolo nelle decisioni sportive, tra cui la scelta del direttore sportivo, dell’allenatore e il rinnovo della rosa. Soprattutto, l’atmosfera ha cominciato a diventare più tesa quando è trapelato che Mbappè avesse fatto pressioni per mettere in vendita Neymar, con il quale non ha un buon rapporto.

“Il brasiliano, però, non solo è rimasto al Parc des Princes, ma sta anche completando un ottimo inizio di stagione. Il rapporto tra i due è inesistente e non è l’unico”.

“Lo spogliatoio del PSG lo guarda come un bambino capriccioso che condiziona le decisioni sportive del club, il suo allenatore è infastidito dai suoi paragoni con il suo ruolo in in nazionale e nella Federazione le loro richieste di sponsorizzazione non sono state ben accolte. Infatti molti connazionali gli hanno messo la croce addosso per la sua scarsa sensibilità a temi come il cambiamento climatico. Kylian ha perso il “clamore” che lo ha reso “il re del mondo”, come lo chiamava “L’Equipe” in passato”.