Daniel Bertoni: «Questo Napoli è più forte di quello dell’anno scorso e non soffre la pressione della piazza»

Alla Gazzetta: «Può vincere lo scudetto. Poteva farlo già l’anno scorso, Spalletti ci ha creduto, ma la squadra ha avvertito la pressione».

Daniel Bertoni non ha dubbi: questo Napoli è più forte di quello dell’anno scorso. L’ex Napoli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Parla anche di Simeone.

«Si vede per come parla e come si muove in campo che il ragazzo ha il Dna dei Simeone. Il Cholo è stato un grande da giocatore e ora da allenatore».

Ha visto il gol di Giovanni mercoledì?

«Certo. E ho ammirato anche un bel Napoli. Credevo potesse ridimensionarsi dopo le partenze di Koulibaly, Mertens e Insigne, invece secondo me questa squadra è ancora più forte. Mi piace tantissimo Anguissa e tutto il centrocampo. E poi ora Spalletti ha trovato il ruolo giusto a Zielinski che è diventato micidiale. Spero proprio che il Cholito possa inserirsi bene in questa squadra, visto che ora manca Osimhen. Perché ha fatto benissimo contro il Liverpool, ma è solo una partita. E questo Liverpool mi sembra abbia perso parecchio rispetto a un anno fa. Dunque testa bassa e lavorare. È cresciuto molto: a Firenze non hanno saputo aspettarlo, altrimenti sarebbe esploso prima».

Dove può arrivare il Cholito col Napoli?

«Secondo me possono vincere lo scudetto. Inter in calo, Juve non irresistibile. Sono curioso di vedere lo scontro diretto col Milan fra 8 giorni. Ammiro molto Spalletti. Io ero convinto potesse vincerlo già l’anno scorso, secondo me l’allenatore ci ha creduto, ma la squadra ha avvertito la pressione della piazza. Conosco benissimo Napoli, sotto questo aspetto. Ma quella di questa stagione mi sembra ancora più forte e soprattutto pare che non soffra quella pressione. Speriamo sia così. Il Cholito potrebbe vincere uno scudetto a Napoli, dove è riuscito solo Maradona».