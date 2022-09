Dall’Argentina: Di Maria e compagni chiederanno ai club di non giocare l’ultima partita prima dei Mondiali

Richiesta supportata dall’Afa. Il Fideo e Paredes salterebbero Juve-Lazio, Lautaro e Correa Inter-Atalanta, Dybala Roma-Torino e Simeone, nel caso, Napoli-Udinese

L’indiscrezione arriva direttamente dall’Argentina, in particolare dalla testata Doble Amarilla, e fa drizzare le orecchie ai club di appartenenza dei calciatori dell’Albiceleste: i membri della Nazionale, infatti, chiederanno alle loro squadre – supportati dall’Afa e dalla Conmebol – di non giocare l’ultima partita prima dei Mondiali del Qatar, prevista nel weekend calcistico che andrà in scena dall’11 al 14 novembre. La motivazione? Anticipare la partenza per il ritiro dell’Argentina, che debutta il 22 contro l’Arabia Saudita, ed evitare imprevedibili infortuni dell’ultim’ora.

In Italia, la vicenda potrebbe riguardare in particolare l’Inter, la Juventus, la Roma ed il Napoli. Lautaro e Correa, convocati stabilmente da Scaloni, salterebbero la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta; Di Maria e Paredes salterebbero Juve-Lazio; Dybala non giocherebbe contro il Torino; Simeone, che secondo i media argentini potrebbe essere convocato a sorpresa, non scenderebbe in campo nella sfida tra Napoli e Udinese.