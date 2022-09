Crosetti: la Juve sembra senza progetto, senza giocatori di spessore e a volte anche senza allenatore 

Su La Repubblica. Procede a sprazzi, come chi provi un dolore dopo essere stato morso da un cane. E’ come il vecchio cipollone del nonno: mai in orario

Lo scrive Maurizio Crosetti su La Repubblica. La Juventus ha pareggiato con la Salernitana e si è vista annullare il gol di Milik per un fuorigioco di Bonucci su cui si sono scatenate le polemiche. Ne è conseguita una rissa.

“Ma forse la gente è persino più scontenta di questa Juve che non dell’epilogo amaro. Perché di amarezza, per tutta la partita, ne aveva ingoiata a ettolitri”.

Ora la squadra di Allegri ha all’attivo 4 pareggi in 6 partite. Non accadeva da 18 anni, scrive Crosetti, che i bianconeri chiudessero un primo tempo sotto di due gol. Ieri ci sono riusciti.

La Juve

“non trova quasi mai un disegno lineare. Procede a sprazzi, come chi provi un dolore dopo essere stato morsicato da un cane, senza avvalersi del teorico nuovo regista, questo Paredes che ha in testa le geometrie ma è anche piuttosto lento e scolastico. La solitudine di Vlahovic, là davanti, è invece degna di un film di Antonioni. Ci sono guasti, dentro la Juve, che non si riescono a risolvere. L’involuzione di Cuadrado è quasi patologica, sia detto in senso calcistico, naturalmente. Eppure parte quasi sempre titolare, a dispetto di una crisi profonda”.