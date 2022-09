Costacurta: «Il Napoli è bello e potente, la squadra più convincente della Champions insieme al City»

Alla Gazzetta: «Kvara è un ragazzo con grandissime qualità. Per essere un ventenne appena arrivato in Serie A mi sembra già strutturato mentalmente».

Stasera si gioca Milan-Napoli. La Gazzetta dello Sport intervista Billy Costacurta, bandiera del Milan per anni, oggi opinionista Sky.

«È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano le migliori della Serie A, le più coraggiose. Il Napoli è bello e potente: per quanto visto finora, penso sia la più convincente della Champions insieme al City. Il Milan senza Leao di fatto non lo conosciamo più: sarà interessante vedere come Pioli riadatterà i suoi, e che peso potrà avere De Ketelaere lì davanti. Dopo stasera potremo capire se il Milan può rivincere lo scudetto».