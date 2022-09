CorSport: Politano potrebbe tornare a disposizione di Spalletti contro l’Ajax

Ieri l’attaccante del Napoli ha svolto allenamento personalizzato, i suoi tempi di recupero potrebbero accorciarsi. Ancora palestre e terapie per Osimhen

Il Corriere dello Sport scrive che Politano potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per la partita di Champions contro l’Ajax. Per il Torino restano dubbi su chi schierare sulla destra, visto che Lozano rientrerà per ultimo a Castel Volturno dopo gli impegni con la sua Nazionale.

“l’ultimo a tornare sarà Lozano, impegnato stanotte (ore 4 in Italia) nel match contro la Colombia e atteso a Napoli solo venerdì. Uno dei dubbi di formazione per sabato è legato proprio alla corsia destra di attacco. Le condizioni di Lozano andranno valutate e a destra mancherà già Politano che ieri ha svolto allenamento personalizzato e per cui i tempi di recupero potrebbero accorciarsi. La speranza di Spalletti è quella di riaverlo a disposizione per la trasferta contro l’Ajax di martedì prossimo. Osimhen, invece, continua ad allenarsi tra palestra e terapie. Pienamente recuperato Demme che tornerà nell’elenco dei convocati”.