CorSport: per il ritorno in campo di Osimhen si dovrà aspettare la partita contro la Cremonese

Il nigeriano avrebbe dovuto rientrare contro l’Ajax, in Champions, ma i tempi per il recupero si allungano. Spalletti intanto recupera Demme

Con ogni probabilità il ritorno in campo di Victor Osimhen slitterà di qualche giorno. Il nigeriano non sarà in campo contro l’Ajax, il 4 ottobre, ma contro la Cremonese, cinque giorni dopo, il 9. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Bisognerà attendere ancora qualche settimana, invece, per il pieno recupero di Victor Osimhen. L’iniziale speranza era quella di ritrovarlo per la gara con l’Ajax del 4 ottobre, ma la punta potrebbe rientrare per la gara successiva di campionato contro la Cremonese”.

Ieri, intanto, Spalletti ha ritrovato Demme, che si era fermato in estate dopo uno scontro fortuito in allenamento. Politano, come noto, resterà fuori almeno due o tre settimane a causa della distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Tutto ok, invece, per Rrahmani, per il quale c’era stato un primo allarme per un possibile infortunio muscolare poi rientrato.