CorSport: Osimhen resterà fuori un mese, salterà almeno cinque partite

Sono questi i tempi di recupero per la lesione di secondo grado al bicipite femorale. Dovrebbe tornare disponibile per il ritorno in casa con l’Ajax

Victor Osimhen resterà fuori un mese. È il tempo che occorre per un infortunio come quello capitato al nigeriano in Napoli-Liverpool: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Salterà almeno cinque partite. Il Corriere dello Sport scrive che con ogni probabilità tornerà in campo il 12 ottobre, per il ritorno con l’Ajax in Champions.

“Almeno un mese e cinque o sei partite, insomma, fermo restando che i tempi di recupero sono sempre suscettibili a variazioni legate alle reazioni dei singoli. E sotto quest’aspetto Victor ha abituato tutti bene”.

Salterà lo Spezia, naturalmente, la trasferta a Glasgow per la partita con i Rangers in Champions, il Milan a San Siro, il Torino in casa al Maradona, la trasferta ad Amsterdam per affrontare l’Ajax e forse anche la Cremonese in trasferta.

“Il possibile rientro? Il 12 ottobre, per il ritorno con i Lancieri in casa. La prima proiezione parla di cinque-sei partite, insomma, fermo restando il discorso della reazione alle terapie: i tempi possono variare”.