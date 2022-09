CorSport: Milan-Napoli, a San Siro va in scena la cultura calcistica

Milan-Napoli non è solo una partita di calcio, uno scontro diretto, ma anche un confronto tra due culture simili, due progetti validi, anche se all’interno di due società completamente diverse. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport.

Il Milan si regge sui pilastri tecnici di Maldini e Massara e rappresenta la gestione dei fondi, “la concentrazione di un modernismo industriale che pare assente o vago o irriconoscibile e che invece ha un senso pratico che sfugge”.

Dall’altro lato c’è il Napoli.

“Il Napoli pare – pare – più artigianale e invece De Laurentiis lo ha emancipato in fretta, ha sottolineato la propria capacità nel saper fare impresa, ha dialogato personalmente con i bilanci e con le rivoluzioni, non ha mai subito il vento e semmai ha soffiato affinché nell’aria si cogliesse l’innovazione che Cristiano Giuntoli, il diesse, ha sublimato in quest’estate di Kvara e di Kim, di Ndombele e di Raspadori in cui se ne sono andati pezzi romantici dell’ultimo decennio”.