CorSport: la corsa a vice-Osimhen è finita qui, meglio il Cholito. Anzi, attento Osimhen

Giovanni Simeone è stato l’artefice del gol della vittoria del Napoli sul Milan, ieri sera a San Siro. I quotidiani lo promuovono a pieni voti. Corriere della Sera e Repubblica gli danno 7 in pagella, mezzo voto in più da parte di Corriere dello Sport e Gazzetta.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Il Cholito no, non è leggero. E quando Mario Rui indirizza una palla fantastica, uno di quei cross che girano e fanno fuori mezza difesa, il figlio del Cholo fa una torsione che va descritta nei dettagli a tutti i ragazzi che vogliono fare il centravanti. E’ un grande gol in una grande partita. In più è preziosissimo nella gestione. La corsa a vice-Osimhen è finita qui: meglio il Cholito. Anzi, attento Osi”.