CorSport: Inzaghi si aggrappa a Lukaku, ma neanche prima dello stop il belga ha fatto la differenza

Rientrerà per la Roma, ma in quali condizioni fisiche sarà? Non gioca dal 26 agosto e il processo di reintegro in gruppo non era completato neppure prima

L’ancora di salvataggio a cui si aggrappa Simone Inzaghi per la sua Inter in crisi è il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, per la partita con la Roma. Ma in quali condizioni sarà? Si chiede il Corriere dello Sport.

“In quali condizioni sarà? Chiederselo è lecito, perché rientrerà dopo un mese di stop, conseguenza di una distrazione ai flessori della coscia sinistra, rimediata in allenamento”.

Ha giocato per l’ultima volta con la Lazio, il 26 agosto.

“Il fisico e l’atteggiamento per riuscirci ce l’ha, ma, come già sottolineato, dovrà sorreggerlo la condizione fisica. Già non era brillante prima che si facesse male. Significa che nelle prossime due settimane occorrerà accelerare. Probabile che in queste si concluda il piano di definitivo recupero dall’infortunio, poi Big Rom comincerà a spingere. La stazza, evidentemente, non aiuta”. “Perché il ritorno di Lukaku aiuterà sicuramente, ma è chiamato comunque a fare la differenza in campo, esattamente come nei suoi primi due anni in nerazzurro. E, al di là del comodo gol con il Lecce e dell’assist a Lautaro contro lo Spezia, non è che avesse più di tanto nelle 3 gare disputate prima dello stop. La verità è che il processo di reintegrazione del bomber belga nell’impianto di gioco nerazzurro non era stato completato prima e difficilmente verrà completato in queste due settimane, con tanti giocatori assenti per le nazionali”.