CorSport: il Napoli è diventato grande nel nome di un progetto

Idee chiare e bravura. Il mercato è stato perfetto e Spalletti ha compiuto un miracolo riuscendo a coinvolgere tutti e soprattutto a valorizzare gli acquisti

Questo Napoli primo in classifica di Serie A e nel suo Champions è un miracolo di Spalletti e un grande lavoro del club, scrive il Corriere dello Sport. In campionato la squadra ha collezionato 17 punti in 7 partite, ha il miglior attacco e la seconda miglior difesa. In Champions ha 6 punti in 2 partite con il miglior attacco e la miglior difesa.

“Dietro la sintesi dei numeri c’è un lavoro straordinario di Spalletti, della squadra e del club. Un capolavoro che qualcuno, nei giorni miracolosi della città, potrebbe anche definire un miracolo. Il miracolo del signor Luciano”.

Il quotidiano sportivo ricorda la contestazione estiva di fronte all’addio di pezzi importanti della panchina, mentre Giuntoli invitava alla calma.

“Perché sapeva: sapeva cos’aveva già comprato e chi sarebbe arrivato. Questa è la storia di una squadra divenuta grande nel nome di un progetto: idee chiare e bravura. Giovani talenti e un grande allenatore. Una storia da raccontare. E soprattutto da vivere”.

Gli acquisti estivi hanno rivoluzionato la squadra e

“Spalletti, cosa unica nel panorama calcistico, è riuscito finora non soltanto a coinvolgere tutti valorizzando il mercato, ma soprattutto a trarre il meglio”.

“Un lavoro superbo”. La squadra ora gioca da grande con qualunque avversario, che si tratti di Spezia o Milan.