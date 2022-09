CorSera: Maignan è sempre più uomo scudetto, Handanovic non più e non certo da ieri

L’Inter resta a meditare su quella che Inzaghi chiama «mezz’ora di blackout». Un po’ troppa per non farsi qualche domanda anche sul capo elettricista

A fare la differenza, ieri, nel derby di Milano, è stata soprattutto la prestazione di Mike Maignan. Portiere da scudetto, scrive oggi il Corriere della Sera. Non altrettanto si può dire di Handanovic e da un po’ di tempo.

“Milan cuor di Leao: forte, giovane, incosciente e vincente. Inter cuore di panna, generosa, vecchiotta di movenze e di pensiero, sentimentale ma svagata”.

“La controrimonta nerazzurra si ferma a metà, il successo che riporta il Milan davanti ai nerazzurri di due punti è più che legittimo, ma fra le tante impressioni che lascia un derby mirabolante, pieno di errori, giocate sopraffine e con 37 tiri verso la porta, ce n’è anche una non nuova, ma fondamentale: Maignan è sempre più uomo da scudetto, Handanovic non più e non certo da ieri”.

“L’Inter resta nel retrobottega a meditare su quella che Inzaghi chiama «mezz’ora di blackout». Un po’ troppa per non farsi qualche domanda anche sul capo elettricista”.