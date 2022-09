Corsera: è la Juve che produce le immagini e non le mette a disposizione del Var

Il pasticciaccio si infittisce e assume i contorni del paradosso se non della beffa. Perché, scrive il Corriere della Sera, è la Juventus a produrre delle immagini casalinghe della Juventus, quindi è la Juventus che non ha fornito quelle immagini al Var. E – di nuovo quindi – nel comunicato l’associazione arbitri dice di aver chiesto alla Juventus se quelle immagini fossero state messe nella disponibilità del Var e la risposta è stata no. Ieri al Var c’era Banti.

Scrive il Corriere.it a proposito del frame che chiarirebbe la posizione di Candreva:

Foto che spazzerebbe ogni dubbio e confermerebbe la validità del gol di Milik. Il fotogramma sarebbe stato estrapolato dalle immagini che la Juventus produce in proprio e che, nonostante le ripetute richieste avanzate dalla Lega durante la stagione, non mette a disposizione del Var. Motivazione? Hanno problemi di colorimetria e non sarebbero trasmissibili.

Ma, prosegue il Corriere, la Juventus sostiene che

E ancora:

con stizza fanno notare che se il guardalinee dal vivo avesse osservato la dinamica della scena e si fosse accorto della posizione di Candreva non ci sarebbe stata la necessità della chiamata del Var e lo scandalo non sarebbe accaduto. Non una bella figura. Per tutte le parti in causa.

A questo punto, aggiungiamo noi, è alla Juve che l’Associazione arbitri si riferisce nella nota. È la Juventus “la società che fornisce il servizio” citata nel comunicato dell’Aia.

L’organo tecnico della Can – prosegue l’Aia – ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita – è la conclusione – è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio”.