Cori razzisti a Vinicius, l’Atletico Madrid bannerà a vita tre tifosi identificati dalla polizia

Sul Daily Mail. Si tratta di abbonati. Il caso Vinicius ha squarciato un velo: in Spagna inspiegabilmente c’era riluttanza a considerare razzista il verso della scimmia

La polizia spagnola ha identificato cinque tifosi responsabili di cori razzisti diretti a Vinicius prima del derby di Madrid di domenica sera. Tre sarebbero abbonati dell’Atletico Madrid e il club rojiblanco ha immediatamente confermato che li sospenderà definitivamente. Si legge sul Daily Mail.

La Liga – specie dopo le dichiarazioni del capo del governo Sanchez – ha fortemente esortato i club a punire senza indugio i responsabili di abusi razzisti. Il caso Vinicius – così scrive il Mail – ha squarciato un velo, può aprire una fase nuova: un report della radio Cope, qualche sera fa, ha chiarito che la riluttanza che c’è in Spagna a considerare il verso della scimmia come «coro razzista», punibile per legge, ha frenato la lotta per apportare un vero cambiamento. Proprio lo stesso Vinicius, d’altronde, era stato vittima di insulti di matrice razzista sia al Camp Nou che a Maiorca. L’episodio di Barcellona fu archiviato perché la polizia non riuscì ad identificare i colpevoli; per quanto riguarda il caso di Maiorca, invece, il pubblico ministero ritenne inspiegabilmente insufficienti i versi della scimmia e il coro «vai a raccogliere banane» per continuare un procedimento penale.

Ora, finalmente, la musica può cambiare.