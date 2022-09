Il razzismo e Vinicius, il premier spagnolo: «Mi aspettavo reazioni forti dai club della Liga»

Sanchez in un’intervista rilasciata a Politico. «Chiederò provvedimenti alla mia squadra» – che è l’Atletico Madrid, i cui tifosi hanno colpito il brasiliano

Sul caso Vinicius, vittima degli insulti razzisti dei tifosi dell’Atletico durante il derby, è intervenuto il capo del governo, Pedro Sánchez, che – così scrive El Mundo che riporta le sue parole a Politico, rilasciata a New York a margine dell’Assemblea delle Nazioni Unite – fa sapere di essere “molto triste” per i cori discriminatori indirizzati all’attaccante brasiliano. Non solo: il premier spagnolo, che ha ricordato di essere tifosissimo dei colchoneros, chiede che i club – che avevano, così come parte della stampa, un po’ minimizzato – prendano sul serio questi comportamenti e reagiscano.

“Mi aspettavo un messaggio forte dalle società contro questo tipo di comportamenti. Questo è quello che chiederò alla mia squadra”.