Cannavaro: «Ronaldo sarebbe stato un ottimo colpo per la visibilità internazionale del nostro calcio»

Fabio Cannavaro intervistato da Sportweek sul calciomercato delle squadre italiane.

Qual è stata la regina del mercato?

«Dal punto di vista della spesa direi sicuramente la Juventus, ora va rivista in campo la squadra di Allegri. Però il mercato deve coniugare esigenze di bilancio e qualità di scelte e allora io dico Napoli, che ha preso giocatori molto interessanti e tagliato notevolmente il monte ingaggi, creando valore per il futuro. Una citazione anche per la Roma che ha puntato su tasselli di esperienza per Mourinho».