Campos spiega il metodo “puzzle”: «Se metti la Torre Eiffel a Manhattan, non funziona»

«Per capire il mio metodo, un buon esempio è quello dei puzzle: bisogna trovare i pezzi giusti. E non solo per l’undici ideale di Galtier. Non basta trovare calciatori di qualità ed in linea col progetto del club: bisogna che i calciatori si sappiano connettere per costruire una squadra, non solo con gli altri giocatori, ma anche con l’ambiente che li circonda».