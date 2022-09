Birra libera in Qatar, la Süddeutsche sfotte la Fifa: «Per l’alcol chiuderemo un occhio sui diritti umani»

Un enorme sospiro alcolico di sollievo ha accolto la conferma che durante i prossimi mondiali in Qatar sarà possibile comprare e vendere birra fuori dagli stadi. Non era scontato, in un Paese in cui ufficialmente vige la legge coranica che vieta il consumo di bevande alcoliche. Non si sa a che prezzo saranno in vendita le birre, ma ci saranno: all’apertura dei cancelli degli stadi, quindi tre ore prima del calcio d’inizio, e dopo il fischio finale ma solo per un’ora. Durante la partita niente.

In Germania l’hanno presa con una certa ilarità. E la Süddeutsche Zeitung s’è inventata una lettera aperta della Fifa ai tifosi alticci.

“Cari tifosi di calcio, negli ultimi anni, è sempre stata una delle nostre principali preoccupazioni, come FIFA, difendere i diritti dei tifosi, che sono noti per essere il nostro punto di riferimento! Vi amiamo così tanto anche perché siete sempre disposti a chiudere un occhio e viaggiare in paesi autocratici per guardare le partite. Ma siamo anche consapevoli che uno 0-0 nella fase a gironi spesso può essere goduto solo sotto l’influenza dell’alcol, motivo per cui abbiamo ribadito ancora una volta molto chiaramente ai nostri amici del Qatar che bere bevande alcoliche fredde è un must assoluto per noi. I nostri colleghi hanno fatto riferimento alla loro religione di stato, ma noi abbiamo risposto: chiudiamo un occhio sulle violazioni dei diritti umani. E comunque: cos’altro dovrebbero fare i nostri amici del birrificio Budweiser con la loro birra? Vendere sul libero mercato?”.

“Oh, un’altra cosa: per favore, per favore, per favore, rispettate la cultura locale anche con un livello di alcol nel sangue di 2,5. Se spostate le risse violente nelle zone sabbiose più tranquille dopo le partite, è meglio”.