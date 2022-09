Bautista Agut nel Torre del Greco, Sinner nel Forte dei Marmi: la Serie A1 di tennis dei campioni-non giocatori

Al via la massima competizione a squadre del tennis italiano. Nelle rose ufficiali alcuni tra i migliori tennisti al mondo, che giocheranno pochissimo

Il New Tennis Torre del Greco ha in squadra Roberto Bautista Agut, semifinalista a Wimbledon nel 2019, poi Pedro Martinez, l’olandese Tallon Griekspoor, Lorenzo Giustino e Raul Brancaccio. Per il Park Genova giocano Fognini, Musetti, Mager e Bolelli, con Pablo Andujar, Zdenek Kolar e Alessandro Giannessi a supporto. Nello Sporting Sassuolo Martin Fucsovics, Roberto Carballes Baena, Pierre-Hugues Herbert, il “futuro numero 1 del mondo” Holger Rune e Franco Agamenone. Il Tc Italia Forte dei Marmi schiera nientemeno che Sinner, Sonego, Jan-Lennard Struff, Stefano Travaglia, Yannick Hanfmann e Matteo Donati. E’ la Serie A1 di tennis, di cui sono stati appena definiti i gironi. Una competizione, vinta lo scorso anno proprio dal New Tennis Torre del Greco, che vede iscritti alcuni dei migliori tennisti al mondo. Che giocheranno giustamente poco, pochissimo, quasi nulla.

“Naturalmente, la partecipazione agli incontri intersociali da parte dei protagonisti più importanti sarà definita in funzione degli impegni di ciascuno di loro nei circuiti internazionali maschile e femminile”, scrive la Federtennis.

Tra le donne, il Tc Genova ha in rosa Ludmila Samsonova, Lucia Bronzetti e Martina Caregaro e può aspirare legittimamente al titolo. Il Tc Parioli (campione in carica), per cercare la conferma, si affida soprattutto a Elena Gabriela Ruse, Martina Di Giuseppe, Mandy Minella e Tena Lukas. Attenzione pure alla Canottieri Casale dalla panchina lunga (Sara Errani, Elisa Pigato, Ana Konjuh, Anastasia Kulikova, Jessica Pieri, Seone Mendez, Deborah Chiesa e Stefania Rubini) e al Tc Italia Forte dei Marmi, che sogna la doppietta uomini-donne, grazie a un gruppo che conta su Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Melania Delai.

Il massimo campionato italiano riservato ai circoli affiliati alla Federazione Italiana Tennis compie quest’anno il suo centesimo anniversario, almeno per quanto riguarda gli uomini: la prima edizione fu disputata infatti nel 1922 e vide il successo del Tennis Club Parioli Roma mentre la prima squadra femminile campione d’Italia fu quella del Tennis Modena, che s’impose nel 1940. Proprio al circolo capitolino appartiene il record di vittorie (13) in campo maschile, seguito da cinque club con quattro scudetti ciascuno: Virtus Bologna, Società Canottieri Olona Milano, CRB Club Bologna, Circolo Canottieri Aniene e Capri Sports Academy. Nel campionato femminile, dieci i titoli tricolori per il Tennis Club Milano Bonacossa, seguito nella classifica dei plurivincitori dal Tennis Club Parioli Roma a quota sette e dal Tennis Club Prato a quota sei. Negli anni recenti due circoli hanno dominato il campionato maschile: il CRB Club Bologna, trionfatore dal 2000 al 2003, e il Capri Sport Academy, vincitore dal 2006 al 2009. In campo femminile, da segnalare la tripletta di fila del Tennis Club Parioli (2003-2005), cui si è aggiunto anche il successo dello scorso anno, ma soprattutto le cinquine del Tennis Club Viterbo, dominatore del quinquennio 2006-2019, e del Tennis Club Prato, che ha distribuito i suoi trionfi in sette anni (2013, dal 2015 al 2017 e 2019).