Bastoni provoca Cassano: il barese ne parla male su Instagram, il nerazzurro gli mette “mi piace”

L’ex fantasista: «Invece di rompere i coglioni a me, di mettere i like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti che sta facendo disastri»

Una querelle tutta social quella tra Antonio Cassano ed Alessandro Bastoni. Il calciatore dell’Inter, infatti, sta implicitamente rispondendo con una certa ironia all’ex fantasista barese che, scopertosi provocatorio opinionista con la Bobo Tv, sta pubblicando oramai da qualche settimana sul suo profilo Instagram alcuni video con cui commenta le partite della Serie A. «Habla Antonio», questo il nome del format.

Ebbene: già qualche settimana fa, con uno di questi video, Cassano aveva attaccato duramente le prestazioni di Bastoni, e il difensore nerazzurro aveva risposto con un «mi piace». Un «mi piace» che ovviamente sa un po’ d’ironia. Lo stesso spartito si è ripetuto ieri, nonostante Cassano avesse sottolineato, in diretta, il cuoricino che gli aveva lasciato l’ex centrale del Parma. Con riferimento al derby, Fantantonio aveva invitato Bastoni a marcare gli attaccanti piuttosto che piuttosto che perdere tempo sui social. Il giovane centrale della Samp non s’è fatto attendere, gli ha messo un altro like. Diciamo che nel gergo dei social è come se lo sfottesse. Ne è nata una piccola polemica a distanza. L’ex Samp:

«Bastoni invece di rompere i co***oni a me e di mettere i like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri. Lì dietro l'Inter sta concedendo tanto, così prendi tre gol a partita, anche nel pre-campionato si era visto. Bastoni deve cercare il modo di svegliarsi, e non di mettere i like ai follower»