Bargiggia: «Dopo il Lecce il Napoli ha chiamato De Zerbi. Spalletti resta ma deve cambiare»

Dopo il Lecce, anche il Napoli ha effettuato una telefonata a De Zerbi per un’indagine esplorativa. La dirigenza azzurra non vuole comunque cambiare guida tecnica; ci sono stati dei colloqui con Spalletti e l’allarme sembra essere rientrato, in seguito anche al successo con la Lazio. Ad oggi bisogna fare alcune riflessioni: è necessario effettuare pochi cambi, Kvaratskhelia è insostituibile e Raspadori non può essere il sostituto del georgiano”.

Sulla questione turnover?

“Senza entrare nei particolari, a Spalletti è stato ribadito di applicare un turnover ponderato. Non si può dopo quattro partite apportare così tante modifiche alla formazione titolare, non c’è neppure l’esigenza di prendere questa decisione”.

Per quanto concerne il mercato degli azzurri?

“A gennaio la società ha scelto di non affondare il colpo Navas. Si sta optando per il rinnovo di Meret che ha chiesto delle precise garanzie. Il Psg aveva accettato la cessione del costaricano nelle ultime ore di mercato, ma Keylor si è sentito bistrattato dai parigini. Aveva deciso alla fine di non trasferirsi e di restare in Francia. È necessario aggiungere che la dirigenza partenopea vuole avviare i contatti per i rinnovi di Politano, Lobotka e Rrhamani”.

Dove può arrivare il Napoli in Champions?

“Può andare avanti, a patto che Spalletti accentui l’intensità degli allenamenti della squadra. Luciano ha abitudini consolidate, anche la gestione delle sedute è sempre la medesima. Un possibile cambiamento potrebbe influenzare il cammino degli azzurri in Champions”. La gara di questa sera dell’Atalanta può cambiare le sorti della classifica. Se dovesse perdere nuovamente il Monza, l’esperienza di Stroppa potrebbe già terminare. Gli indizi del suo possibile sostituto conducono a Donadoni, ma ci sono riflessioni ed allo stesso tempo perplessità, anche su Thiago Motta. Settimane fa mister De Zerbi ha rifiutato l’incarico di allenare i brianzoli. Attualmente, il Bologna è in pressing sul tecnico italiano, i dirigenti dei felsinei potrebbe optare per l’esonero di Mihajlovic. L’alternativa a De Zerbi potrebbe essere Ranieri. Ad inizio stagione Roberto è stato contattato anche dall’Atalanta, ma non era convinto per le sue origini bresciane.