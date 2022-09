Arrivabene: «Ronaldo? Spiace per lui e lo United, ma non é più un nostro problema»

A Dazn: «Presto per fare pronostici sul campionato, ovvio che non siamo in gara per perdere. Con i costi che girano definirei il mercato più una boutique che un mercato».

Prima di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene.

Un bilancio dell’inizio stagione?

«Siamo sicuramente cresciuti, altrimenti non avremmo fatto le operazioni di mercato che abbiamo fatto. La partenza è stata a singhiozzo un po’ per tutti, per il momento va bene così».

Su Vlahovic in panchina.

«Le scelte di formazione fatte oggi sono assolutamente corrette considerando che martedì giocheremo a Parigi in Champions, abbiamo grande rispetto per loro ma paura zero, ma è sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca».

Potete lottare per lo scudetto?

«Secondo me un giocatore della Juventus deve lottare sempre, indipendentemente dallo scudetto, in ogni competizione, quindi lo spirito nostro deve essere quello di andare in campo avendo rispetto per tutti ma paura di nessuno, è quello l’atteggiamento giusto e la società deve essere unita a livello di dirigenti, con l’allenatore, la squadra e i tifosi».

Il mercato ha cambiato la griglia di partenza? Dove mette la Juve?

«Le squadre titolate hanno questa definizione perché mirano a raggiungere il vertice della classifica e vincere, fare pronostici oggi è presto, ovvio che noi non siamo in gara per perdere. Il mercato con i costi che girano lo definirei più una boutique che un mercato».

Sorpreso che Ronaldo abbia faticato a trovare una squadra?

«No, ci siamo salutati con grande rispetto reciproco, poi quello che è successo allo United o poteva succedere in altre squadre non è più un problema nostro. Ovvio che con il suo nome e la sua classe dispiace vedere una situazione non piacevole né per lui che per la sua squadra ma non è più un problema nostro».