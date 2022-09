Allegri: «Gli arbitri vanno lasciati stare. Forse Candreva teneva in gioco Bonucci, non ci sono immagini»

Allegri a Dazn dopo Juventus-Salernitana 2-2

Il gol annullato? Non voglio sapere niente. Con l’arbitro non parlo mai. È un dato di fatto, è stato annullato un gol. Mi dispiace perché forse c’è Candreva che lo tiene in gioco. Nessuno ha l’immagine. Gli arbitri vanno lasciati stare, i protagonisti delle partite sono i giocatori. A Bonucci sul gol gli tolgono la maglia, ma abbiamo arbitri molto bravi. È stato bravo a prendere la decisione che ha preso

Brutto primo tempo lo dite voi. Le partite le guardate ma non le vedete. Bene i primi 20 minuti, abbiamo preso gol errata lettura di Cuadrado, altro errore nel finale sul. rigore. Abbiamo fatto buona partita nei primi venti minuti. Nel secondo tempo è stata una buona partita, ci proietta bene alla partita di mercoledì, non arriviamo con una sconfitta.

Fino a oggi non eravamo mai andati in svantaggio. Volevo vedere la reazione. Smettiamo di giocare. Abbiamo perso un po’ di ordine, è passo in avanti che va fatto. È una questione di crescita, stanno giocando anche dei giovani calciatori. La personalità non è che la prendi in un attimo. Sono passaggi da fare, ci arriveremo. Dispiace perché con la vittoria ci saremmo messi a due punti dal primo posto.