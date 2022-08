Zazzaroni: Spalletti aveva detto che Koulibaly era il miglior difensore in Premier, ieri è stato horror

Peggiore in campo a Leeds dove il Chelsea ha perso 3-0. Ha sulla coscienza il terzo gol, è stato espulso per doppia ammonizione. Colpe anche di Tuchel

Sempre sabato ho sentito Spalletti sottolineare la grandezza di Koulibaly: «Dopo due partite» ha detto «è il miglior difensore della Premier». Ieri Kalidou è stato il peggiore in campo a Leeds dove il Chelsea ha preso tre pere. Lui ha sulla coscienza il terzo e, in aggiunta, l’espulsione per doppia ammonizione. Nell’occasione Tuchel – che mi sembra un po’ fuori di melone – non gli ha facilitato il compito piazzandolo al centro di un’improbabile linea a tre. A completare il cerchio, poche ore dopo l’horror blue, è arrivato il primo gol italiano del sudcoreano Kim.