Zazzaroni: fossi Adl scambierei subito Ronaldo con Osimhen. Quanto può durare Victor al Napoli?

Sul CorSport. Il calcio non conosce durevolezze, solo spazzatura e rapidissime sopravvalutazioni e svalutazioni. Basta pensare ai casi Belotti, Koulibaly e Dybala

L’affare Ronaldo al Napoli in cambio di Osimhen e 100 milioni? De Laurentiis dovrebbe accettare subito: quanto pensate possa durare Osimhen in azzurro? Lo scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

“Il calcio non conosce durevolezze, solo spazzatura. E rapidissime sopravvalutazioni e svalutazioni”.

Cinque anni fa, per Belotti, fu fissata una clausola di 100 milioni, oggi è arrivato alla Roma a zero. E Dybala ha avuto un destino analogo alla Roma. Nel 2018 De Laurentiis rifiutò 108 milioni per Koulibaly e ora lo ha venduto al Chelsea per 70 di meno. Per non parlare di Lukaku, che un anno fa è passato al Chelsea per 115 milioni e oggi è tornato all’Inter per 8 più bonus. Dunque il ragionamento è chiaro:

“Se mi chiedeste se al posto di De Laurentiis – e alle condizioni del Napoli – favorirei lo scambio, risponderei sì. Subito. Quanto pensate che possa durare Osimhen in azzurro?”.