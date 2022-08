Tyson minaccia la compagnia Hulu per aver “rubato” la sua storia: “Le teste rotoleranno”

Il pugile sui social contro la produzione del film “Mike”, «Hulu è la versione in streaming della tratta degli schiavi. Mi hanno rubato la storia e non mi hanno pagato»

Manca poco oramai alla messa in onda di “Mike”, il film sulla vita di Mike Tyson, che sarà presentato in anteprima su Hulu il 25 agosto e vede la regia di Craig Gillespie e Trevante Rhodes nei panni del celebre pugile. Ma proprio lui si è scagliato contro la produzione, prima sul suo profilo Instagram

“Hulu è la versione in streaming della tratta degli schiavi. Mi hanno rubato la storia e non mi hanno pagato. Non lasciatevi ingannare da Hulu. Non sostengo la loro storia sulla mia vita. Non è il 1822. È il 2022. Mi hanno rubato la storia della vita e non mi hanno pagato. Per i dirigenti di Hulu sono solo un negro, possono vendere all’asta “

“Hulu ha cercato disperatamente di pagare milioni a mio fratello @danawhite senza offrirmi un dollaro per promuovere la storia della mia vita da parte del loro padrone di schiavi. Ha rifiutato perché onora l’amicizia e tratta le persone con dignità. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me, proprio come non dimenticherò mai quello che Hulu mi ha rubato”.

Il pugile ha poi affondato il colpo su Twitter dove ha apertamente sfidato e minacciato Hulu

“Hulu ha rubato la mia storia. Loro sono Golia, io sono David. Le teste rotoleranno ”

