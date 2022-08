Tuttosport: Lukic è irremovibile, forte anche dell’appoggio dei compagni

Il capitano ai parenti: «Voglio restare al Toro, è la mia priorità». Nessuna traccia di scuse. Ora la palla passa a Cairo

TuttoSport riporta alcune indiscrezioni sulla situazione di Lukic al Torino. Sebbene si fosse pensato che ci fosse il Napoli dietro la fuga del capitano granata che non è partito per Monza e che vuole lasciare la squadra granata dopo ave rotto col presidente Urbano Cairo per il rinnovo, lui stesso avrebbe parlato in maniera differente ad amici e parenti

Non esattamente un approccio morbido da parte di Lukic, fermo nella sua posizione. Ai parenti, però, ha voluto esternare il proprio punto di vista: «Voglio restare al Toro, è la mia priorità». A patto che i problemi si risolvano, naturalmente. Possibilmente entro la fine del mercato. Poi Sasa ha spiegato alla famiglia la reazione da parte dei compagni, comprensivi oltre ogni aspettativa: «Conoscono la situazione, non hanno alcun problema con me e sono tutti al mio fianco». Nessuna traccia di scuse per il gesto pre-Monza, dunque: Lukic è irremovibile, forte anche dell’appoggio dei compagni e del virtuale abbraccio di Juric, disposto al perdono immediato. Palla a Cairo, a questo punto. E ancora tanta incertezza sul futuro: Sasa, fino a ieri, non aveva ancora deciso se presentarsi o meno all’allenamento odierno.