Tuttosport e lo psicodramma Torino: «Vagnati è defilato, le trattative le conduce Cairo. Siamo all’addio?»

Cairo rilascia dichiarazioni distensive ma operatori di mercato dicono che negli ultimi giorni il direttore sportivo non risponde più al telefono

In occasione del memorial dedicato ai genitori, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha fatto il punto sul mercato granata, toccando anche la questione della lite tra Ivan Juric e il direttore tecnico Vagnati. Ha rassicurato che ha tutta l’intenzione di «voler dare a Juric i giocatori che chiede». Ha detto di essere rammaricato per non averlo ancora fatto («Deve averli e sono il primo, adesso, a non essere soddisfatto per non averglieli ancora messi a disposizione. Ma il mercato è ancora lungo e negli ultimi giorni abbiamo sempre concluso operazioni importanti. L’anno scorso tre nelle ultime ventiquattr’ore») ed ha parlato anche dello scontro tra Juric e il direttore tecnico Vagnati (che nella lite definì Cairo un testa di cazzo).

«Nessun problema, amici che sono nel calcio da anni mi hanno confermato che scambi di vedute così ne succedono tante, magari nel chiuso di una stanza o di uno spogliatoio. Questo ha fatto solo più clamore perché è avvenuto alla luce del sole. Tranquilli tutti, però, la situazione è assolutamente sotto controllo e Vagnati, come me, lavora giorno e notte per completare la rosa».

Per Tuttosport, però, la posizione di Vagnati è in bilico. O almeno così pensano in tanti nel mondo del mercato. Il quotidiano sportivo scrive:

“«Sai cos’è successo a Davide? Non risponde più alle mie telefonate, anche via messaggio mi è parso troppo evasivo». Dicono così in tanti, nel mondo del mercato. Notano tutti una nebulosa sulla testa del dt: come di un professionista in bilico. Cairo ha smentito la questione, a chi gliel’ha domandato. Ma di certo mai come in questi ultimi giorni il presidente si è industriato a gestire più di una trattativa in prima fila: quante telefonate ad altri presidenti, amministratori delegati e superprocuratori…”.

Tuttosport scrive anche di un faccia a faccia andato in scena tra Juric e Vagnati dopo la rissa sfiorata in ritiro.

“L’altro ieri, qualcosa è successo, a sorpresa. Risulta infatti che il direttore tecnico granata e il tecnico croato abbiano dato vita a un intenso faccia a faccia a Torino. Mercoledì scorso, ovvero a una settimana esatta dai fattacci in Tirolo”. “Un incontro vero, non solo una toccata e fuga tra strette di mano di facciata. E si è appreso che il loro faccia a faccia è stato non soltanto prolungato assai (un paio d’ore) ma anche particolarmente intenso. Riferiscono che il dt era abbastanza provato, a posteriori”.