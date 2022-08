Tuchel dovrà farsene una ragione, Boehly vuole Ronaldo al Chelsea

Il proprietario vuol dare una sterzata all’immagine del club. Nulla è ancora definito. Mendes gioca su più tavoli ma ora i Blues sono in pole position

Finché c’è vita c’è speranza. Ma al momento è il Chelsea la squadra con più chance di tesserare Cristiano Ronaldo. È sempre stato chiaro sin dall’inizio che il portoghese aveva una gerarchia ben definita: i top club (Bayern su tutti), poi ovviamente il Napoli.

Nel Chelsea il dibattito è aperto da tempo. Il proprietario Todd Boehly, che recentemente ha rilevato il club da Abramovich, ovviamente desidera Ronaldo per il rilancio mediatico e d’immagine del club. Anche se ha una squadra zeppa di giovani – da Havertz a Pulisic a Mason Mount – ovviamente un’occasione come Ronaldo non se la lasciano sfuggire. I grandi club, le menti aperte, non ragionano a compartimenti stagni. E del resto già l’acquisto di Koulibaly è stato emblematico del cambio di direzione nel club: con Abramovich gli acquisti di over trenta non venivano neanche presi in considerazione. Il boss del Chelsea preferisce Ronaldo a Aubameyang.

Mendes, da abile stratega, sta giocando su più tavoli alla ricerca della soluzione migliore per il suo cliente. Ha discusso col Chelsea anche dell’opportunità Leao.

Tuchel – su suggerimento di Rangnick – non vorrebbe Ronaldo. La discussione nel club è aperta, come già vi abbiamo riferito un paio di giorni fa. Ma è anche vero che l’attacco dei Blues avrebbe bisogno di un uomo di peso. Sì, Sterling ha funzionato alla perfezione nella vittoria in dieci uomini contro il Leicester, ma la stagione è lunga. Uno come Ronaldo nel Chelsea segnerebbe almeno venti gol in Premier. I fuoriclasse, finché il fisico li sorregge, non hanno età. L’età conta per i calciatori normali.

Mancano ancora due giorni. Ma anche le notizie provenienti dalla Spagna (El Chiringuito, trasmissione vicina a Cristiano) non sono positive per il Napoli o almeno per chi vorrebbe CR7 a Napoli.