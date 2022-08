Il Times: il presidente del Chelsea vorrebbe Ronaldo, Tuchel no

Il Times scrive anche del Napoli.

“Con il mercato nella sua ultima settimana, gli agenti di Ronaldo sono rimasti con il compito sorprendentemente impegnativo di trovare una soluzione per un giocatore che solo un anno prima era sul punto di andare al City. In Italia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è da tempo interessato a Ronaldo, e le leggi fiscali italiano lo agevolerebbero. Il Napoli ha bisogno di monetizzare per finanziare l’accordo, De Laurentiis ha fissato in 120 milioni di euro il prezzo del nigeriano Osimhen”.