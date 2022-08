Edu Aguirre, il giornalista del Chiringuito amico di Cr7: «Ronaldo non andrà al Napoli»

Il giornalista è molto popolare in Spagna e fa parte della cerchia ristretta del fuoriclasse portoghese, il cui futuro resta da decifrare

Edu Aguirre non è solo un giornalista del Chiringuito de Jugones. È anche uno dei più cari amici di Cristiano Ronaldo, tanto che in passato ha spesso rivelato in anteprima le intenzioni del fuoriclasse portoghese. Fu così anche quando Cr7 si trasferì alle Juventus. Fa parte, at tutti gli effetti, del «clan Cr7», della sua cerchia più ristretta.

Ebbene, lo spagnolo ha messo – almeno per quanto gli riguarda – la parola fine alla breve telenovela che vorrebbe il portoghese in procinto di arrivare a Napoli, coinvolto in un maxi scambio con Osimhen.

«Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli», ha annunciato.