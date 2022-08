È il Chelsea la squadra preferita da Cristiano Ronaldo (ma lo United vorrebbe darlo all’estero)

Mendes sta giocando su più tavoli per accontentare il suo cliente. Il Chelsea vorrebbe Leao ma al momento centravanti veri e propri non ne ha

È stato il Napolista a portare all’attenzione la trattativa tra il Napoli e Cristiano Ronaldo. Ora è di dominio pubblico e giustamente ne scrivono tutti. La trattativa è in corso, le parti si sentono da più di un mese, non sarebbe un affare last-minute. Ma abbiamo sempre scritto che il Napoli sarebbe stato un’alternativa possibile (come poi è diventato) nel caso in cui Ronaldo non fosse riuscito ad approdare in un club di prima fascia. E infatti il portoghese avrebbe voluto accasarsi al Bayern ma i bavaresi hanno opposto un netto rifiuto. Lui vuole giocare la Champions, è ossessionato dal timore di essere scavalcato da Messi nella classifica dei goleador di tutti i tempi della Champions.

E per Ronaldo la meta preferita è il Chelsea che è un grande club che gioca la Champions, milita in Premier campionato che ormai è per distacco la vetrina del calcio europeo. La squadra di Tuchel tra l’altro peraltro non ha un vero e proprio centravanti: ci sono Havertz, Sterling, a volte Pulisic o Mount. È lì che vuole andare a giocare Cristiano. È il Chelsea al momento la squadra preferita dal portoghese. Ma il Chelsea vorrebbe piazzare il colpo Leao. E lo United preferirebbe farlo all’estero e non a una rivale.

Mendes sta lavorando su più tavoli. Lui ha un compito: trovare a CR7 una squadra per la Champions. In questa griglia c’è anche il Napoli con lo Sporting Lisbona. Sono queste le tre squadre che sembrano rimaste in lizza per tesserare il portoghese. Ma nei desideri dell’attaccante al primo posto c’è la squadra di Tuchel.