The Athletic: «L’unica offerta, “oscena”, per Ronaldo è arrivata dai sauditi dell’Al Hilal»

Nonostante i tentativi di Mendes non c’è stato finora alcun passo formale da nessun club europeo, Napoli compreso: “Allo United non interessa Osimhen”

Non il Napoli, non il Chelsea, tantomeno tutte le squadre più o meno big d’Europa. L’unica vera offerta, formale, per Cristiano Ronaldo è arrivata finora dall’Arabia Saudita: l’Al Hilal. Lo sottolinea The Athletic in un lunghissimo articolo che riassume la travagliatissima estate del portoghese alla ricerca di una nuova destinazione lontano da Manchester. L’offerta del club saudita è definita “oscena”. Ma evidentemente non abbastanza per convertire Ronaldo all’idea di aver chiuso col calcio che conta. A quei livelli, e a 37 anni, i soldi sono un complemento.

E’ un fatto però che il giocatore più pagato nella storia della Premier League non ha ricevuto finora approcci sostanziali dai principali club che giocano la Champions. A due giorni dalla chiusura del mercato aumentano le possibilità che Ronaldo resti allo United da separato in casa.

The Athletic riassume tutte le opzioni sondate da Mendes. A luglio ne ha parlato con il proprietario e direttore sportivo del Chelsea Todd Boehly. Ma Tuchel ha chiarito a Boehly che Ronaldo non sarebbe stato adatto al suo stile di gioco. Mendes sperava che il Bayern Monaco volesse che Ronaldo per sostituire Lewandowski, ​​ma il club tedesco ha nicchiato. L’Atletico Madrid aveva un interesse, ma gli ultras ha chiarito che non avrebbero tollerato di dover tifare per una tale leggenda del Real Madrid.

The Athletic scrive anche del Napoli: “Il club ha avuto conversazioni con i rappresentanti di Ronaldo”, e questa settimana si parlava di un trasferimento che si sarebbe concretizzato se il presidente Aurelio De Laurentiis avesse accettato di vendere l’attaccante nigeriano Victor Osimhen per 120 milioni di euro. Lo United, però, non ha alcun interesse per Osimhen“.

La stessa strategia, Mendes l’ha tentata anche per Leao, col Milan. Stessi risultati. Mendes ha esplorato anche un ritorno allo Sporting Lisbona, il club in cui ha iniziato la sua carriera, “ma questa mossa non si è ancora concretizzata”. L’allenatore Ruben Amorim ha minacciato di lasciare il club se Ronaldo fosse stato ingaggiato. E comunque lo stesso Ronaldo vuole un club più ambizioso dello Sporting.