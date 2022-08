Sorteggi Champions, L’Equipe: l’ostacolo più temibile per il Psg è la Juve, ma sulla carta non c’è partita 

La Juve di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, il Maccabi Haifa ventiquattro anni dopo e il Benfica Lisbona proporranno al Paris-SG tre incontri con un sapore di storia in gran parte alla sua portata.

L’Equipe dà per scontato il passaggio di turno della squadra capitanata da Galtier nella fase a gironi della Champions, dopo il sorteggio di ieri. Il Psg è capitato nel gruppo della Juventus, con Benfica e Maccabi Haifa.

Certo, non bisogna sottovalutare Juve e Benfica, scrive il quotidiano francese. Anzi, l’ostacolo più temibile è rappresentato proprio dai bianconeri. Se ci sono Di Maria e Rabiot.

“Ovviamente, l’ostacolo più temibile è disegnato dai torinesi. Il confronto tra il Psg e la Vecchia Signora sarà un primo nell’era qatariota ed è difficile resistere all’attrazione di questo formidabile duello che sta arrivando. Sulla carta, a priori, non c’è partita e non è l’avvio fiacco del Torino in Serie A a far cambiare idea. Ma, sulla carta, ci sono anche Angel Di Maria e Adrien Rabiot dalla parte italiana. E il loro ritorno al Parc des Princes, che sarà, con ogni probabilità, accompagnato da quello di Leandro Paredes se il prestito del centrocampista argentino è confermato, dà un po più di sale”.