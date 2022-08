Sky: Mertens pronto al sì al Galatasaray per 4 milioni a stagione, casa, autista e voli per Napoli e Bruxelles 

Il Galatasaray offre a Mertens 4 milioni a stagione, casa, autista e voli per Napoli e Bruxelles, oltre al rinnovo automatico del contratto nel caso di approdo in Champions. Il belga, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, è pronto ad accettare la proposta. Il sì è ad un passo.

Il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per convincere Dries Mertens a trasferirsi in Turchia. Il club ha proposto all’ex Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A questo, si aggiungono anche altri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti anche 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles. Un’offerta importante e ben strutturata, su cui ora l’attaccante riflette in maniera concreta: il giocatore sarebbe pronto ad accettarla.