Simeoni: «Invidio questa generazione di Instagram, avrei messo le foto delle attese delle gare»

Sara Simeoni, la campionessa olimpionica che esordi’ ai Giochi del 72′ a Monaco, ha rilasciato una lunga intervista alle pagine de la Stampa, in cui ha parlato degli attuali atleti italiani, in particolare Tamberi e la sua molla del tormento

C’è comunque una grande differenza tra quando gareggiava lei e oggi

«Altro sport. Ora sono pieni di appuntamenti, di meeting, hanno i giusti ritorni, devono solo imparare a scegliere. Tutto non si può fare, prima si impara ad amministrarsi e più lunga è la carriera. A me non mi serviva sfamare i follower e cercare i like anche se, averlo avuto uno smartphone»