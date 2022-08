Se il Sassuolo ha tutti questi campioni, com’è che è arrivato decimo in campionato?

Il club è molto abile a valorizzare i suoi ma 45 milioni per Raspadori è decisamente fuori mercato. De Laurentiis è tutto tranne che ingenuo, fa bene a far saltare il banco

Sulla vicenda Raspadori prima o poi qualcuno farà chiarezza. Intanto una considerazione generale sul Sassuolo. Scamacca, Raspadori, Berardi, Frattesi tutti giocatori quotati intorno ai 40 milioni o più. Cioè quanto Koulibaly o più per essere concreti. Valutazione insomma da campioni affermati. Ma una squadra con tanti campioni affermati come mai arriva soltanto decima? Questa domanda occorre pure farsela . La verità è che si tratta per lo più, come nel caso di Raspadori di giocatori di eccellente prospettiva. Certamente buoni calciatori. Ma nulla più per ora.

Il punto è che il Sassuolo dispone di una dirigenza molto abile nel mettere in campo ogni strategia per valorizzare sul mercato i propri calciatori. Insomma fa al meglio il suo mestiere. Ma quando i prezzi lievitano oltre ogni limite di ragionevolezza mi sembra ovvio che gli interlocutori tirino il freno a mano. Può darsi anche che il Sassuolo non abbia intenzione di vendere Raspadori. Ma di fronte alle insistenze del calciatore ingolosito da un buon ingaggio e dalla Champions non si sia potuta sottrarre a intavolare una trattativa. Se ci danno la cifra monstre che chiediamo, bene. E altrimenti pazienza. Cioè hanno usato la tattica del “cumpà ma dai na vacca?”

Però a questo punto fa benissimo De Laurentiis, che è tutto tranne che un ingenuo, a far saltare il banco se è vero che si è trovato di fronte a una valutazione di 45 milioni per un calciatore di prospettiva. Una valutazione fuori dal mondo occorre dirlo. Pensate a quanto sono costati Kvaratskhelia e Kim per capire quanto sia spropositata la cifra.