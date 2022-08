Sconcerti: «Al Napoli per dare equilibrio dovranno correre tutti e tanto lì davanti»

Il noto editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà. Di seguito le sue parole.

Sulla Roma.

«La Roma può emozionare, perché parte con entusiasmo. Ha calciatori, allenatore e società importanti. La Roma vuole vincere e per i non tifosi potrebbe essere una novità. Ha preso i giocatori che ha cercato, per lo più esuberi senza contratto, ma ha fatto una campagna acquisti intelligente, poi chiaramente bisognerà vedere se funzionerà. Ricordiamoci che parte da un sesto posto»