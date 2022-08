Repubblica: Kvara s’è presentato quasi alla Di Maria ma senza infortunio

Kvara elogiato da tanti giornali, anche da Repubblica.

Lo sconosciuto più affascinante è senza dubbio Kvara, noto soltanto a chi, richiamato dall’eco lontana delle voci su di lui, ha cominciato a guardare gli highlights della Georgia in Nations League: in ogni azione era presente. Kvara s’è presentato quasi alla Di Maria: un gol e un assist, ma senza rabona né infortunio. Definirlo ala è riduttivo, sul fronte offensivo sa fare di tutto. I 10 milioni investiti dal Napoli sono tanti per un georgiano, pochissimi in rapporto alle sue sconfinate potenzialità.