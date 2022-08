Psg, pure Icardi vuole una lauta buonuscita per accettare il Galatasaray

Lo rivela RmcSport. Nessuno offre agli esuberi del Psg gli ingaggi monstre che percepiscono sotto la Torre Eiffel. Maurito si allena ancora con gli indesiderables

Non è solo Navas che per rinunciare al suo contratto milionario col Paris Saint Germain ed accasarsi al Napoli chiede una buonuscita importante al Psg È una richiesta che ha fatto pure Icardi, in trattativa col Galatasaray. Per accettare l’offerta del club turco – che l’argentino non disdegnerebbe – Maurito avrebbe infatti chiesto al Paris una sostanziosa «compensazione economica». Così scrive RmcSport, che comunque chiarisce che anche le cifre dell’eventuale trasferimento non sono ancora state concordate dai parigini e dal Galatasaray.

Quel che è certo è che il Psg voglia disfarsi in tutti i modi di Icardi, che non rientra nel progetto di Galtier e che continua ad allenarsi con gli indesiderables della rosa. Campos vorrebbe, infatti, che il Galatasaray inserisse nella proposta per l’ex Inter un’opzione d’acquisto. Per il momento il “Gala” si è fermato al prestito secco.