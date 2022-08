Pedullà: il Napoli potrebbe prendere Navas a prescindere dalla presenza di Meret

La trattativa col Psg è legata a quella per Fabian, per il quale i francesi non vogliono spendere più di 20 milioni. Fino a 72 ore fa il Napoli ha mantenuto i contatti per Kepa

L’unico nodo ancora da sciogliere, nel Napoli di Spalletti, riguarda il portiere, scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport. Uno come Navas garantirebbe esperienza e leadership, e dunque un discreto passo al rialzo. Navas vuole lasciare il Psg. Ha due strade possibili davanti a lui:

“la risoluzione con il Psg, con il Napoli pronto a offrire un biennale da 5 milioni a stagione; la convivenza forzata, un anno in prestito altrove per avvicinarsi in modo indolore alla scadenza del 2024. Navas preferirebbe la prima in modo da uscire da un equivoco che dal suo punto di vista non ha più motivo di esistere. Il Napoli, che ha mantenuto fino a 72 ore fa i contatti anche con l’entourage di Kepa, deve fare riflessioni molto importanti“.

A Spalletti piacerebbe molto avere Navas, ma ci sono Sirigu e Meret.

“Può succedere di tutto, anche che il Napoli decida di prendere Navas a prescindere dalla presenza del suo attuale titolare, ma sarebbe meglio eventualmente dare a Meret la possibilità di giocare con maggiore continuità”.

Resta aperta, con il Psg, anche la pista Fabian.

“Lo spagnolo è in scadenza, quindi non si pone il problema di andare eventualmente via a parametro zero. Il Psg non vuole spendere più di 20 milioni, forse li ritiene eccessivi, magari aggiungendo dei bonus. È inevitabile che questi scenari possano condizionare l’operazione legata a Navas”.