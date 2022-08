Paul Scholes distrugge i centrocampisti del Manchester United: «La qualità è pessima»

Attacco frontale a McTominay e Fred, a partire dalla postura in ricezione del pallone. «McTominay è ridicolo, negli ultimi anni abbiamo visto che con questi due calciatori il centrocampo non va»

Se è una leggenda del Manchester United come Paul Scholes a criticare i centrocampisti dei Red Devils schierati da ten Hag, allora il fatto è serio. L’ex regista di Ferguson si è prima sfogato sui social network – su Instagram Scholes aveva già criticato la postura dei centrocampisti dei Red Devils nel ricevere il pallone, ritenuta scorretta da un “professore” del ruolo – invitando ten Hag a inserire gli uomini di maggiore qualtià, ed è poi intervenuto a Premier League Productions dopo la sconfitta contro il Brighton alla prima in campionato, peraltro ad Old Trafford. Nel mirino, dunque, Fred e McTominay. Le sue dichiarazioni: