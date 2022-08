Premier League, lo United perde col Brighton 1-2. Ten Hag inserisce Ronaldo troppo tardi

Ten Hag ha lasciato in panchina Cristiano Ronaldo e ha chiuso il primo tempo in svantaggio di 2 gol. L’ingresso del portoghese non ha salvato il match

Non è stato un buon esordio in Premier League per Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United. Il tecnico ha lasciato Cristiano Ronaldo in panchina e ha chiuso il primo tempo in svantaggio di due gol contro il Brighton (doppietta di Gross). L’Old Trafford non è stato clemente con la squadra: i tifosi hanno fischiato la squadra in segno di disapprovazione.

Nella ripresa ten Hag si è convinto a sfruttare il campione portoghese, che al 53esimo è entrato in campo in sostituzione di Fred e si è subito rivelato prezioso servendo un assist a Rashford, il cui tiro a bruciapelo è stato parato dal portiere del Brighton.

Al 70esimo autogol di Alexis Mac Allister: la palla rimbalza su Diog Dalot e mentre Roberto Sanchez cerca di respingere, arriva su Alexis e poi in rete.

Lo United continua ad attaccare, rendendo difficile la vita per la formazione allenata da Graham Potter. La squadra ora gira molto meglio, non solo grazie all’ingresso di Ronaldo ma perché con l’inserimento di Cristiano, Eriksen è potuto tornare in posizione più arretrata, a centrocampo. All’85’ è lo stesso Eriksen che ci prova con un tiro di destro da fuori area su assist di Ronaldo. Un minuto dopo ritenta Ronaldo con un tiro di destro da centro area. Nulla da fare. Lo United esce sconfitto dalla prima partita di Premier League.